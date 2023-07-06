Минтранс опроверг введение дополнительного сбора для авиапассажиров

Минтранс заявил, что контролирует финансовое состояние авиакомпаний. Предпосылок для его ухудшения нет, а значит, нет и поводов создавать резервный фонд. К тому же ведомство отмечает, что дополнительные сборы не помогут повысить доступность авиаперелетов для россиян.

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Тем не менее идея введения дополнительного сбора при оформлении билетов обсуждается уже два года. Сейчас очевидных рисков для банкротства авиакомпаний нет. Возможно, ждать их и не стоит, полагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

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Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru «Рынок растет, мы, скорее всего, в этом году выйдем на досанкционный уровень по объему перевозок. Но при этом надо, как говорится, готовить сани летом: через год-три, когда-нибудь эти деньги могут понадобиться, но начинать собирать надо сейчас. Достаточно одного банкротства крупной авиакомпании раз в десять лет — и это уже очень серьезно может ударить по миллиону пассажиров. Должен быть понятный механизм. Что будет, если, допустим, десять лет прошло, деньги собирали, а эти деньги так и не пригодились? Может быть, они пойдут на субсидии авиаперевозок. На сегодняшний день пассажиры никак не защищены от банкротств авиакомпаний. Даже наше гражданское законодательство говорит о том, что, если одна из сторон не выполнила свои обязательства, это ваши, как говорится, коммерческие взаимоотношения: идите в суд, выясняйте, государство ни при чем. С другой стороны, государство понимает свою социальную ответственность и все-таки тоже должно следить за тем, чтобы авиаперевозчики на рынке были стабильными, экономически состоятельными. Но нет механизма, который давал бы стопроцентную гарантию того, что, если вы куда-то полетели, вас точно вернут назад — независимо от того, обанкротилась или не обанкротилась компания».

Единого мнения о том, сколько может стоить клиентам такая надбавка к авиабилетам, пока нет. Называется сумма в размере от 150 до 300 рублей. У инициативы есть слабое место: непонятно, с кого именно будет справедливо брать дополнительный взнос. Продолжит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:

Илья Шатилин авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru «Вопрос в том, как это будет считаться, кто будет этим фондом управлять и как этот фонд будет сам себя поддерживать, потому что есть риск того, что этот фонд будет учрежден, он будет собирать деньги, и кто-то будет с этого кормиться. Когда, допустим, пассажир покупает билет «Аэрофлота», с которым ничего не случится, [фонд] таким образом платит за пассажира, который решил лететь не «Аэрофлотом», а какой-нибудь региональной компанией, которая может обанкротиться. Не очень понятно, почему вдруг пассажиры какой-то стабильной крупной авиакомпании должны оплачивать риски того, кто летит непонятно чем. Возможно, этот фонд должен быть у каждой авиакомпании своим. Больше пользы было бы подобный сбор ввести и направлять средства на какие-то компенсации пассажирам отмененных, задержанных рейсов. Потому что сейчас пассажиры в случае серьезной задержки рейса практически никаких прав не имеют. Понятно, что их поселят в гостинице при большой задержке, накормят и так далее, но, например, в Евросоюзе есть четкие правила: если рейс задержан на определенное количество часов, пассажир еще получает и денежную компенсацию за свои неудобства».