Минтранс опроверг введение дополнительного сбора для авиапассажиров
Минтранс заявил, что контролирует финансовое состояние авиакомпаний. Предпосылок для его ухудшения нет, а значит, нет и поводов создавать резервный фонд. К тому же ведомство отмечает, что дополнительные сборы не помогут повысить доступность авиаперелетов для россиян.
Тем не менее идея введения дополнительного сбора при оформлении билетов обсуждается уже два года. Сейчас очевидных рисков для банкротства авиакомпаний нет. Возможно, ждать их и не стоит, полагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:
Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru «Рынок растет, мы, скорее всего, в этом году выйдем на досанкционный уровень по объему перевозок. Но при этом надо, как говорится, готовить сани летом: через год-три, когда-нибудь эти деньги могут понадобиться, но начинать собирать надо сейчас. Достаточно одного банкротства крупной авиакомпании раз в десять лет — и это уже очень серьезно может ударить по миллиону пассажиров. Должен быть понятный механизм. Что будет, если, допустим, десять лет прошло, деньги собирали, а эти деньги так и не пригодились? Может быть, они пойдут на субсидии авиаперевозок. На сегодняшний день пассажиры никак не защищены от банкротств авиакомпаний. Даже наше гражданское законодательство говорит о том, что, если одна из сторон не выполнила свои обязательства, это ваши, как говорится, коммерческие взаимоотношения: идите в суд, выясняйте, государство ни при чем. С другой стороны, государство понимает свою социальную ответственность и все-таки тоже должно следить за тем, чтобы авиаперевозчики на рынке были стабильными, экономически состоятельными. Но нет механизма, который давал бы стопроцентную гарантию того, что, если вы куда-то полетели, вас точно вернут назад — независимо от того, обанкротилась или не обанкротилась компания».
Единого мнения о том, сколько может стоить клиентам такая надбавка к авиабилетам, пока нет. Называется сумма в размере от 150 до 300 рублей. У инициативы есть слабое место: непонятно, с кого именно будет справедливо брать дополнительный взнос. Продолжит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
Илья Шатилин авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru «Вопрос в том, как это будет считаться, кто будет этим фондом управлять и как этот фонд будет сам себя поддерживать, потому что есть риск того, что этот фонд будет учрежден, он будет собирать деньги, и кто-то будет с этого кормиться. Когда, допустим, пассажир покупает билет «Аэрофлота», с которым ничего не случится, [фонд] таким образом платит за пассажира, который решил лететь не «Аэрофлотом», а какой-нибудь региональной компанией, которая может обанкротиться. Не очень понятно, почему вдруг пассажиры какой-то стабильной крупной авиакомпании должны оплачивать риски того, кто летит непонятно чем. Возможно, этот фонд должен быть у каждой авиакомпании своим. Больше пользы было бы подобный сбор ввести и направлять средства на какие-то компенсации пассажирам отмененных, задержанных рейсов. Потому что сейчас пассажиры в случае серьезной задержки рейса практически никаких прав не имеют. Понятно, что их поселят в гостинице при большой задержке, накормят и так далее, но, например, в Евросоюзе есть четкие правила: если рейс задержан на определенное количество часов, пассажир еще получает и денежную компенсацию за свои неудобства».
Цены на авиабилеты в России за последний год выросли, сообщило РБК со ссылкой на данные Росстата. По итогам мая полет в экономклассе подорожал на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты Business FM рассказали о менее впечатляющем росте — около 9%.