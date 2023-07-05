Врач перечислила необходимые для отдыха на пляже средства

Врач-косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц перечислила россиянам необходимые для отдыха на пляже средства. Ее комментарий публикует издание Life.

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Специалистка объяснила, что под воздействием ультрафиолетовых лучей летом ухудшается состояние кожи и ускоряются процессы старения. Помимо этого, есть риск развития серьезных заболеваний, таких как рак или меланома.

По словам эксперта, избежать опасных последствий помогут продукты по уходу за внешностью и организмом. В список необходимых в отпуске вещей доктор внесла средство для умывания, тоник для лица, термальную воду и сыворотку с витамином С или антиоксидантами. Также Юцмюц посоветовала взять в багаж спонжи для мягкого очищения эпидермиса, крем с SPF-защитой, увлажняющую ночную маску для лица и крем для области шеи.

Как утверждает медик, вдобавок стоит положить с собой шампунь, бальзам-кондиционер и маску для волос. Кроме того, Юцмюц порекомендовала проконсультироваться с врачом и узнать подходящую дозировку витамина D, который поможет защититься от вредного излучения.

«Пейте много воды и употребляйте в пищу морские продукты, микроводоросли, морскую капусту. В комплексе с витамином Д они защищают организм от вредных излучений изнутри. А вот пить коллаген не стоит — это ничему не поможет», — заключила косметолог.