Отдых на Иссык-Куле: в Чолпон-Ате обновили пляжи и разбили парк

Для гостей побережья Иссык-Куля обновили городской пляж в Чолпон-Ате и разбили новый парк, сообщает корреспондент МИР 24» Бекмамат Асанбеков.

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Трактор вычесывает песок – собирает мусор и остатки травы. Раньше муниципальный пляж в Чолпон-Ате был заброшен. В этом году его сдали в аренду. Теперь на берегу появилась аллея, новые уборные и раздевалки.

«Ведем работу с международными компаниями. Они нас консультируют, что нужно сделать. Самое главное – мы заложили сюда современную канализационно-насосную станцию. Подключились к сети города Чолпон-Ата», – сообщил представитель компании-инвестора Азамат Мукашев.

В планах – строительство пятизвездочного отеля. Начнут осенью, чтобы не мешать отдыхающим. Всего в Иссык-Кульском районе свыше 100 тысяч мест для туристов. Стоимость номеров – от 500 сомов в сутки. Это примерно столько же в рублях. При этом пляж гости смогут выбрать любой: озеро общее.

«Некоторые пляжи раньше были окружены заборами. Зачастую там были лучшие условия для отдыха, но вход был платным. Вышло постановление президента, чтобы все ограждения были демонтированы. Это сделано для того, чтобы не было дискриминации. И озеро было доступно для всех», – заявил мэр Чолпон-Аты Жапарбек Ормонов.

Кроме пляжного отдыха в этом году для туристов подготовили новый парк. Его возвели на территории государственной резиденции в Чолпон-Ате. На 16 гектарах размещены поющие фонтаны, амфитеатр и искусственный остров.