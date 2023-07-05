Число рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 11 июля увеличивает число ежедневных рейсов между Петербургом и Стамбулом с двух до трех. Общее число вылетов между двумя городами, с учетом обслуживаемых «Аэрофлотом» Pegasus Airlines, вырастет с 28 до 35, отмечают в управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

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«В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, с августа — ежедневно», – рассказывают в компании.

Подчеркивается, что Стамбул входит в тройку популярнейших международных направлений у россиян. При этом благодаря широкому выбору пересадок в столице Турции пассажиры могут продолжить путешествие более чем в 260 направлениях.