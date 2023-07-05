Названо набирающее популярность среди россиян туристическое направление

Российские туристы стали чаще посещать страны Азии после снятия всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заявил NEWS.ru гендиректор одной из туристических компаний Артур Мурадян. Он пояснил, что основным ограничением для поездок россиян в Китай является выдача виз, поэтому преимущественно туда едут из-за бизнеса и командировок. Самым популярным местом отдыха для россиян турэксперт назвал Таиланд.

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По его словам, в Северную Корею попасть несложно, для посещения этой страны легко получить визу, однако стоимость путевки составит порядка 300 тысяч рублей. Кроме того, гендиректор отметил посещение россиянами Вьетнама.