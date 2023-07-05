Названо набирающее популярность среди россиян туристическое направление
Российские туристы стали чаще посещать страны Азии после снятия всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заявил NEWS.ru гендиректор одной из туристических компаний Артур Мурадян. Он пояснил, что основным ограничением для поездок россиян в Китай является выдача виз, поэтому преимущественно туда едут из-за бизнеса и командировок. Самым популярным местом отдыха для россиян турэксперт назвал Таиланд.
По его словам, в Северную Корею попасть несложно, для посещения этой страны легко получить визу, однако стоимость путевки составит порядка 300 тысяч рублей. Кроме того, гендиректор отметил посещение россиянами Вьетнама.
Он также подчеркнул, что представители туристического бизнеса Южной Кореи активны на российском рынке. По его словам, корейская культура продолжает внедряться за счет музыки и киноиндустрии, что увеличивает интерес россиян к этому направлению.