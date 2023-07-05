Эксперт рассказал об изменениях цен на авиабилеты в 2023 году

Лето в индустрии авиаперевозок всегда считалось высоким сезоном для туристической индустрии в частности и транспортной отрасли в целом. Это период массовых отпусков, когда люди любой ценой пытаются вырваться на море, выбирая, как правило, перелет. Как изменились цены на авиабилеты в этом году, – в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. С начала 2023-го за первые пять месяцев цена перелета увеличилась на 32%. Но с этими цифрами согласны не все.

Видео дня

Баланс интересов

По данным Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и обработанными Минтрансом, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные с января 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%). В Минфине тем временем отмечают, что в министерство не поступали предложения, направленные на стабилизацию или сокращение стоимости авиабилетов. В соответствии с данными все той же ФАС, в апреле этого года средневзвешенная цена на авиабилеты в России по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 4%. В Минтрансе при этом утверждают, что в мае по сравнению с апрелем конечная цена на авиабилеты и вовсе снизилась на 3%.

В транспортном ведомстве подсчитали, что благодаря скидкам и акциям конечная стоимость билетов в мае уменьшилась на 265 рублей.

Между тем, цены на перелеты все-таки растут. Так, в мае 2019 года – до пандемии перелет на 1000 километров можно было совершить за 5500 рублей. Да, это на 27 % дешевле, чем в 2023 году, но дороже, чем в 2022 году. «Чудес ожидать не приходится, всем нам памятны события 2020-2022 годов: как менялся курс рубля к доллару, как росли цены на продукты и услуги. Авиакомпании в этот период столкнулись с очень серьезными испытаниями: дорожало авиатопливо, росла стоимость владения самолетами, увеличивались цены на аэропортовые услуги и аэронавигацию, да и сотрудникам нужно было увеличивать зарплаты», – отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, три года подряд авиакомпании перекладывали свои дополнительные расходы на пассажира очень медленно. В 2020 году цены повышать было нельзя: пассажиры и так никуда не летали из-за противопандемийных мероприятий, повысишь тарифы – и последние клиенты разбегутся. В 2021 году незначительный рост цен наметился, но авиакомпании «уперлись в потолок» – пассажиры, еще не отойдя от шока пандемии, не были готовы к росту тарифов. В 2022 году авиаперевозчики получили от государства рекордную поддержку – более 170 млрд рублей, что позволило им покрыть убытки прошлых периодов, не повышая цен на услуги. И только в 2023 году авиаотрасль начала наверстывать упущенное – перекладывать увеличившиеся расходы на плечи клиентов.

В конце списка

Объективно ли растут цены или нет? Для ответа на этот вопрос следует посмотреть, что происходит в смежных с авиацией отраслях. Олег Пантелей отмечает, что сильнее всего в мае 2023 года по отношению к маю 2019 года подорожали поездка в поезде и отдых в санатории – на 29,3 %. Немногим меньше составил рост цен на поездки на такси, на 28,7 %. При этом авиаперевозчики со своими 26,6 %, по мнению Росстата и уж тем более с 4% (по информации Минтранса и ФАС) – оказываются в конце этого списка.

Конечно, многих туристов волнует отдых в Турции и его стоимость. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) утверждают, что по сравнению с доковидными годами средний ценник на отдых в Турции увеличился на 70–90%, из-за чего приток туристов из РФ сократился на треть. Так, нынешним летом средняя стоимость поездки в Турцию примерно на 10 ночей составила 100–115 тысяч рублей за одного человека. В 2019 году, когда объем турпотока из России на местные курорты составил рекордные семь миллионов человек, цена колебалась в районе 50–60 тыс. рублей.

Но авиакомпании здесь не причем. Основной рост цен дал скачущий курс валюты и повышение стоимости на проживание в отелях.

Турция сейчас продается по цене Кубы или Мальдив, констатирует турецкое экономическое издание Ekonomigazetesi.

Так ли все дорого на самом деле? Для этого следует посмотреть на статистику. По данным Росстата средняя номинальная начисленная зарплата россиян в 2019 году составила 47 тыс. 867 рублей, в 2022 году эта цифра выросла до 65 тыс. 340 рублей. В апреле 2023 года, более актуальных данных нет, работникам начисляли уже по 71 тыс. 204 рубля. Таким образом, только с 2019 по 2023 год начисленная зарплата выросла на 48,7%, и этот рост продолжается.

Таким образом, можно констатировать, что в 2020-2023 годах рост заработной платы серьезно опережает рост цен на авиаперевозки. Следовательно авиатранспорт становится более доступным.

Полетели

И подтверждением этому являет рост пассажиропотока. За первые пять месяцев 2023 года пассажиропоток в России увеличился на 21 процент по сравнению с показателями прошлого года. Только за время майских праздников российские авиакомпании перевезли 2,75 млн пассажиров.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 30%. В Росавиации связывают это с несколькими факторами.

Во-первых, улучшением экономической ситуации в стране и ростом спроса на авиаперевозки. Во-вторых, развитием внутреннего рынка авиации и увеличением количества регулярных и чартерных рейсов по России. В-третьих, расширением международной сети российских авиакомпаний и возобновлением полетов в некоторые страны, которые были приостановлены из-за пандемии.