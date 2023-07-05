Туриста, который боролся с захватом шезлонгов, премировал отель

Пятизвездочный отель на Майорке вручил униформу мужчине, который встал на сторону сотрудников в "войне за лежаки". После этого он может убирать с шезлонгов полотенца, которыми их занимали, официально. Об этом пишет "Турпром".

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По словам туриста Гарфилда, которого отметил отель, он несколько дней отдыхал в отеле с семьей и никак не мог найти свободный лежак у бассейна: все было занято полотенцами. При этом рядом стояли знаки, которые запрещают занимать шезлонги. Мужчину это "взбесило", тем более что у его жены инвалидность.

Когда мужчина сложил все полотенца в стопку на один из лежаков. Турист заметил, что за ним наблюдал сотрудник отеля. На следующий день Гарфилд получил от него в подарок униформу отеля.