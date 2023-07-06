Росавиация: допуски в Грузию не означают немедленный запуск рейсов

«Допуск на выполнение полета по международному маршруту предоставляется авиакомпании межведомственной комиссией при Минтрансе России и является подтверждением права авиакомпании на перевозку. <...> При этом начало полетов между пунктами на территории двух государств, кроме полученных допусков, обусловлено еще выполнением дополнительных процедур и условий, предусмотренных законодательством двух стран», – сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Отметим, больше всего допусков в Грузию из российских городов в этот раз получила Red Wings . В частности, в Батуми, Тбилиси или Кутаиси перевозчик сможет планировать полеты из Махачкалы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Самары и ряда других аэропортов.

Сейчас между РФ и Грузией уже летают Georgian Airways и российская «Азимут». И в этом месяце перевозчики увеличат количество рейсов. Так, Georgian Airways нарастит частоту полетов из Тбилиси в Москву в этом месяце. Авиакомпания летает между городами ежедневно, но с 3 июля добавились вылеты по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. В эти дни Georgian Airways теперь выполняет по два рейса. В свою очередь, «Азимут» объявил об увеличении рейсов с одного до двух в день из Москвы в Тбилиси. С 5 июля в расписании перевозчика появился второй вылет, вечерний – из Внуково в 18:00.