Туристы сокращают продолжительность отдыха в турецких отелях премиум-класса

В связи с резким подорожанием отдыха в Турции и ослаблением рубля во многих турагентствах отмечают сокращение бронирований отелей высокого уровня.

© TourDom

«Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году 4* практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много», – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. Среди востребованных, относительно недорогих отелей категории 5* специалисты называют Armas Bella Sun в Сиде (136 тыс. руб. за неделю на двоих в июле, с вылетом из Москвы), Cesars Resort в Сиде (148 тыс. руб.). Хорошо продаются также 4-звездочные Justiniano Club Alanya, Armas Beach, Camyuva Beach, Greenwood Kemer, Sea Gull, Club Dizalya, Lonicera, Pegasos.

Небольшое снижение в продажах доли отелей 5* (на 5%) в пользу 3–4* и апартаментов видят и в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. При этом в компании изменился топ-5 самых популярных гостиниц.

В число наиболее востребованных в этом году вошли Cesars Resort Side (148 тыс. руб. за неделю на двоих в июле), Pgs Hotels Fortezza Beach Resort (172 тыс. руб.), Kimeros Ma Biche Hotel & Thalasso (206 тыс. руб.). В то же время из пятерки самых продаваемых исчезли 5-звездочные объекты стоимостью более 240 тыс. руб.

Некоторые туристы не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией и в то же время хотят поехать к морю. «Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос», – отметили в одном из турагентств.