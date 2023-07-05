Туристка пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Европе квартире

Туристка из Австралии, путешествующая по Европе, пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Амстердаме квартире. Своей историей она поделилась в TikTok, на нее обратило внимание издание Daily Star.

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Анна Пол (Anna Paul) рассказала, что она сняла квартиру для себя и своей семьи в столице Нидерландов на сайте Airbnb. Блогерша призналась, что обнаружила в постельном белье крошечных черных жучков, которые начали ползать по ее матери, когда та лежала в кровати. Туристка сняла их на видео.

«Когда моя мама легла в постель прошлой ночью, маленькие жучки начали ползать по ее шее и ногам. Вы издеваетесь? Их так много!» — возмутилась звезда соцсетей.

Один из пользователей платформы написал: «Моей семье потребовался почти год, чтобы избавиться от них! Пришлось выбросить буквально все». Другой добавил: «Это постельные клопы, не увозите домой свои вещи, предварительно не постирав их в кипятке». Третий добавил: «Почему я думал, что постельные клопы маленькие, на самом деле они такие огромные!»