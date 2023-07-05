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Доктор Мясников раскрыл отношение к россиянам в одной стране бывшего СССР

Врач и телеведущий Александр Мясников, приехавший в Молдавию, раскрыл, как в этой стране относятся к россиянам. В своем России, доброжелательно.

Мясников раскрыл отношение к россиянам в одной стране бывшего СССР
© Lenta.ru

«Везде в бывших республиках простые люди помнят наш общий дом СССР и очень к нам дружелюбны», — заявил Мясников. По мнению доктора, называть молдаван, грузин или казахов врагами могут только люди «с неустойчивой психикой, депрессией и желанием плюнуть в суп к соседу».

В то же время, как утверждает врач, политики в странах бывшего СССР действительно бывают недружелюбны по отношению к России и россиянам.

«Это провал уже нашей национальной политики. Мы пустили все на самотек, бросили, отдали нашу исконную сферу влияния Америке. И та не растерялась!» — счел Мясников.