Мясников раскрыл отношение к россиянам в одной стране бывшего СССР

«Везде в бывших республиках простые люди помнят наш общий дом СССР и очень к нам дружелюбны», — заявил Мясников. По мнению доктора, называть молдаван, грузин или казахов врагами могут только люди «с неустойчивой психикой, депрессией и желанием плюнуть в суп к соседу».