Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 36%

Согласно оперативным данным аэропорта, за шесть месяцев этого года в аэропорту Рига было обслужено три миллиона пассажиров, что на 36% больше, чем за соответствующий период годом ранее, передает латвийское издание bb.lv.

© РЖД-Партнер

За шесть месяцев 2023 года выполнено почти 29 000 рейсов, что по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,8% больше.

В июне в аэропорту Рига было обслужено 637 000 пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. В июне обслужено 5689 рейсов, что на 12,5% больше, чем в июне прошлого года.

21% пассажиров в первом полугодии использовали Ригу в качестве пересадочного пункта (в 2022 году – 17%), тогда как в июне доля таких пассажиров составляла 23% (16%).

В январе – июне заполняемость пассажирских рейсов составила 72%, в июне – 79%.

Наибольшей популярностью в июне пользовались рейсы в Испанию, Кипр, Мальту, Ирландию и Израиль, а авиакомпаниями с наибольшим количеством рейсов стали Transavia, Ryanair un WizzAir.