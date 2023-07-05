У уральских туристов вырос спрос на авиабилеты на Мальдивы и в Таиланд

«Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС.