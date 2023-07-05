У уральских туристов вырос спрос на авиабилеты на Мальдивы и в Таиланд
Летом 2023 года среди жителей Урала вырос спрос на перелеты на Мальдивы и в Таиланд. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.
«Из Екатеринбурга достаточно большая полетная программа. Популярностью летом пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. Также в этом году появился уникальный рейс в Таиланд», — сказала Ольга Коршун в ходе пресс-конференции ТАСС.
Что касается стран СНГ, то в 2023 году большой популярностью пользуются рейсы в Армению, Иссык-Куль и Казахстан.
«В последнее время из путешествий по России жители Урала выбирают Камчатку», — добавила член правления Уральской ассоциации туризма.