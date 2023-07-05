Эксперты ответили, что отпугивает людей в отдыхе на Юге

За год выросла средняя цена на летние перелеты по России – с 7000–8000 рублей до 10 000–12 000 рублей. Это связано с тем, что в прошлом году авиакомпании получили от государства поддержку в виде 150 миллиардов рублей, она позволила сдерживать цены. В этом летнем сезоне прилететь из Москвы в Сочи стало на 29 % дороже, а средний чек на летние туры по России и за рубеж составил 94 200 рублей, это на 30 % больше, чем годом ранее, пишет Forbes.