Эксперты ответили, что отпугивает людей в отдыхе на Юге
Желающих отдыхать в России не стало меньше, но туристы испытывают неудобства. Какие – в материале «ФедералПресс».
«Одних останавливают цены, других – транспортная недоступность курортов», – объясняет исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.
За год выросла средняя цена на летние перелеты по России – с 7000–8000 рублей до 10 000–12 000 рублей. Это связано с тем, что в прошлом году авиакомпании получили от государства поддержку в виде 150 миллиардов рублей, она позволила сдерживать цены. В этом летнем сезоне прилететь из Москвы в Сочи стало на 29 % дороже, а средний чек на летние туры по России и за рубеж составил 94 200 рублей, это на 30 % больше, чем годом ранее, пишет Forbes.
Эксперты отмечают, что россияне хотят отдыхать в своей стране, готовы ехать на машине до моря, но открытие аэропортов помогло бы провести отпуск с комфортом. Южные воздушные гавани закрыты с 2022 года из-за боевых действий на Украине.