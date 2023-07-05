Для туристов на Фукуоке запустили автобусные маршруты
На вьетнамском острове Фукуок начал работать общественный транспорт. Открыты два автобусных маршрута, соединяющие наиболее популярные туристические районы, сообщает издание VnExpress International.
Компания Фукуока по развитию туризма и инвестициям приобрела 14 электробусов вместимостью по 28 человек. Машины курсируют с 5 утра до полуночи. Заявлено, что до конца года проезд будет бесплатным. Маршрутная сеть создана с учетом потребностей иностранных туристов, которым до этого были доступны лишь такси.
На первой линии пассажиров перевозят из центра местной столицы Дуонг Донг по улице Тран Хунг Дао в южном направлении параллельно знаменитому пляжу Лонг-Бич. По маршруту расположены многочисленные 4–5*отели, рыбные ресторанчики, экскурсионные агентства и магазины для отдыхающих.
Вторая линия более протяженная: от района пляжа Ган Дау на севере – в международный аэропорт Фукуока через город Дуонг Донг. На северо-западе острова в последние годы идет строительство современных отелей.