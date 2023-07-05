Для туристов на Фукуоке запустили автобусные маршруты

На вьетнамском острове Фукуок начал работать общественный транспорт. Открыты два автобусных маршрута, соединяющие наиболее популярные туристические районы, сообщает издание VnExpress International.

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Компания Фукуока по развитию туризма и инвестициям приобрела 14 электробусов вместимостью по 28 человек. Машины курсируют с 5 утра до полуночи. Заявлено, что до конца года проезд будет бесплатным. Маршрутная сеть создана с учетом потребностей иностранных туристов, которым до этого были доступны лишь такси.

На первой линии пассажиров перевозят из центра местной столицы Дуонг Донг по улице Тран Хунг Дао в южном направлении параллельно знаменитому пляжу Лонг-Бич. По маршруту расположены многочисленные 4–5*отели, рыбные ресторанчики, экскурсионные агентства и магазины для отдыхающих.