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В Иркутской области появится гавань для яхт и отели на 3 500 номеров

Первых туристов территория-аналог Листвянки сможет принять в 2026 году.

В Иркутской области появится гавань для яхт и отели на 3 500 номеров
© Runews24.ru

В Иркутской области появится гавань для яхт в рамках проекта «Тальцы».

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, данный проект реализовывает строительство отелей разной степени звездности. Планируется возвести трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы на 3,5 тысячи номеров.

Уже в 2026 году новые объекты смогут принять туристов. При этом главной фишкой туристической территории станет оборудованная яхтенная марина.