В Иркутской области появится гавань для яхт и отели на 3 500 номеров
Первых туристов территория-аналог Листвянки сможет принять в 2026 году.
В Иркутской области появится гавань для яхт в рамках проекта «Тальцы».
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, данный проект реализовывает строительство отелей разной степени звездности. Планируется возвести трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы на 3,5 тысячи номеров.
Уже в 2026 году новые объекты смогут принять туристов. При этом главной фишкой туристической территории станет оборудованная яхтенная марина.
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