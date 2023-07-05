На Сахалине появится зона отдыха с гостиничным комплексом

В министерстве туризма области отметили, что Корсаков реализовывает свой проект по обустройству зоны отдыха возле воды. Уже идут работы по обустройству и содержанию подъездных путей к мысу Великан на выделенные министерством туризма средства.

Еще один объект — гостиничный комплекс на берегу Охотского моря возведут за счет местных инвесторов. Здесь появится локация для общественного питания, с местами для отдыха с шезлонгами, а также с кабинками для переодевания. На территории установят качели, скамейки и малые архитектурные формы. Подарком для жителей станет постройка бань и бунгало. Строительные работы уже во всю ведутся.