На этой неделе возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кубой. По словам туроператоров, направление приобретает популярность, и многие россияне переориентировались на остров с Мальдив, Турции и Египта. О том, сколько потребуется заплатить за отдых в этой стране, эксперты рассказали порталу RTN.

Так, 10-дневный тур в начале следующего месяца в четырехзвездочном отеле будет стоить от 137 000 рублей на человека при размещении в двухместном номере. А за 2-недельный отдых в пятизвездочной гостинице придется заплатить не менее 181 000 рублей. Речь идет о турах, авиаперевозчиком по которым выступает компания Nordwind.

Если лететь "Россией", то нижняя планка недельного отдыха на одного человека при проживании в двухместном номере четырехзвездочного отеля с концепцией all inclusive составит примерно 110 000 рублей, а стоимость 2-недельного тура будет начинаться от 140 000. Цены на отдых в пятизвездочном отеле выше примерно на 10 000 рублей.

Таким образом, расценки зависят как от самих отелей, так и от тарифов авиаперевозчиков.