Россиянам раскрыли причину резкого подорожания туров за границу

Из-за резкого падения курса рубля цены на туры за границу за неделю увеличились на шесть-семь процентов. Причину резкого подорожания путевок «Известиям» Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По словам эксперта, колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям.
«Но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту», — пояснил он.
Вице-президент АТОР напомнил, что за минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю пошел в рост и приблизился к отметкам 90 и 98 рублей соответственно.
Специалист подчеркнул, что стоимость турпродуктов могла бы вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость путевок в долларах и евро. «Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались», — добавил Мурадян.