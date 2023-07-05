Россиянам раскрыли причину резкого подорожания туров за границу

Из-за резкого падения курса рубля цены на туры за границу за неделю увеличились на шесть-семь процентов. Причину резкого подорожания путевок «Известиям» Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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По словам эксперта, колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям.

«Но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту», — пояснил он.

Вице-президент АТОР напомнил, что за минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю пошел в рост и приблизился к отметкам 90 и 98 рублей соответственно.