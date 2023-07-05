Azur Air оснастила системой заполнения досуга четыре самолета

Чартерная российская авиакомпания Azur Air внедрила беспроводную бортовую систему развлечений (IFE; Inflight Entertainment System) на четырех самолетах.

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В 2022-м Azur Air начала программу оснащения дальнемагистральных воздушных судов системой заполнения досуга на борту с установки IFE на лайнер с креслами бизнес-класса Boeing 757-200 Lujo Black Jet.

Теперь стриминговое оборудование стоит на трех самолетах Azur Air с полностью экономическим классом.

В настоящее время два Boeing 767 и один Boeing 757, оснащенные этой системой, задействованы на рейсах в Турцию и Египет.

Доступ к системе развлечений осуществляется с помощью внутренней сети Wi-Fi с личного гаджета пассажира. Скачивать приложения не нужно, достаточно зайти на портал через браузер устройства. Его интерфейс выполнен в темных цветах туроператора LOTİ, что стало результатом совместного проекта.

Новая система является российской разработкой, в РФ произведены аппаратная и программная части. Пассажирам доступен широкий выбор российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и документалок, всего около 100 наименований.

Установка IFE на других самолетах в 2023-м не планируется. Перевозчик отметил, что в настоящее время рассматриваются варианты оснащения остального флота в 2024 году, но пока он не готов озвучить подробности, пишет «ATO.ru».