Зарубежные туры в этом году подорожали на 30%

С начала текущего года зарубежные туры подорожали на 30%. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян .

«Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс», — сказал он.

«По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — отметил Мурадян.

Он также указал, что эффект от очередного повышения курса доллара и евро россияне начнут ощущать уже в ближайшее время. Если такая динамика сохранится более чем на две-три недели, то это отразится в первую очередь на качестве и продолжительности отдыха. При этом сумма, которую готов потратить турист, как правило, не меняется, считает вице-президент АТОР.