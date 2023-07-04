АТОР: зарубежные туры в этом году подорожали на 30%
С начала текущего года зарубежные туры подорожали на 30%. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс», — сказал он.
Мурадян отметил, что рост курса доллара и евро приведет прежде всего к удорожанию туров в Египет, Турция и ОАЭ — самые популярные среди российских туристов страны.
«По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — отметил Мурадян.
Он также указал, что эффект от очередного повышения курса доллара и евро россияне начнут ощущать уже в ближайшее время. Если такая динамика сохранится более чем на две-три недели, то это отразится в первую очередь на качестве и продолжительности отдыха. При этом сумма, которую готов потратить турист, как правило, не меняется, считает вице-президент АТОР.
По его словам, следующим ожидаемым эффектом будет удорожание авиаперевозок.
«Мы и сейчас уже видим, что ее стоимость на осенний период, номинированная в валюте у западных перевозчиков, превышает 60-80 тысяч рублей за билет, и это не в пиковый период», — сказал Мурадян.