Вход для туристов в римский Пантеон сделали платным

Впредь попасть в Пантеон - в одну из самых востребованных и посещаемых достопримечательностей "вечного города" - бесплатно уже не получится. Туристам и всем не льготным категориям граждан, стремящимся увидеть воочию захоронение Рафаэля, а также первого короля Италии Виктора Эммануила II, второго короля Умберто I и его жены королевы Маргариты Савойской, придется раскошелиться.

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О введении платного входа в Пантеон власти в лице тогдашнего главы Минкультуры Италии Дарио Франческини впервые заикнулись в 2017 году. На тот момент предполагалось, что билет будет стоить 2 евро. Учитывая шквал недовольства, спорное предложение решено было отложить. Пока проект был заморожен, цифра между делом возросла более чем в 2 раза. Теперь вход в "Храм всех богов", который принято считать одним из наиболее сохранившихся сооружений Древнего Рима, будет стоить 5 евро. Назвать плату символической можно с натяжкой. Для сравнения: на эту сумму резиденты Рима могут купить годовой абонемент на посещение всех государственных музеев. А посещение не идущих по масштабам с Пантеоном в сравнение Ватиканских музеев, которые насчитывают 54 зала, среди них и Сикстинская капелла, на данный момент стоит 17 евро.

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"Скромная цифра и проявление здравого смысла", - так охарактеризовал введение таксы министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, не скрывая своей удовлетворенности по поводу содеянного, а также с гордостью демонстрируя письма от граждан, поддержавших данную инициативу.

Министр подчеркнул, что Рим следует примеру Парижа, который взимает плату за посещение захоронения Наполеона.

30 процентов доходов от билетов в Пантеон отойдут Римской епархии, остальные 70 - министерству культуры

Оснований для радости у властей действительно немало. Согласно договору, 30 процентов доходов отойдут Римской епархии, остальные 70 - министерству культуры, которое вместе с муниципалитетом Рима профинансирует мероприятия по реконструкции сооружения. Прибыль обещает быть внушительной.

После окончания пандемии число посетителей имеет все шансы достичь 10 миллионов туристов, которые, соответственно, принесут казне около 50 миллионов евро в год.

По-прежнему бесплатно в Пантеон теперь смогут попасть верующие, принимающие участие в церковных службах (каким образом их будут идентифицировать, пока не уточняется), а также жители итальянской столицы и ряд льготных категорий граждан. К последним относят инвалидов, пенсионеров и лиц до 18 лет, а также учителей, сопровождающих школьные группы. Посетители в возрасте от 18 до 25 лет должны заплатить 3 евро, которые обещают со временем урезать до 2 евро.

Туристы, как ни странно, восприняли нововведение на ура, выстроившись под палящим римским солнцем сразу в три разные очереди: первая - для оплаты наличными, вторая - банковской картой, третья - при помощи QR-кода. Опрошенные "РГ" гости итальянской столицы убеждены, что вносят свой небольшой вклад для поддержания драгоценной достопримечательности в хорошем состоянии.

В отличие от залетных путешественников, у критически настроенных итальянских граждан есть вопросы по поводу целесообразности введения билетов в Пантеон. Так, журналистка Марисоле Гараччи убеждена, что, идя на подобные шаги, власти фактически "признают свое поражение и неспособность грамотно управлять культурным наследием". Главный аргумент против заключается в том, что такие инициативы рискуют создать опасный прецедент и навредить репутации Рима. За "вечным городом" прочно закрепился имидж "музея под открытым небом", многие достопримечательности которого до сегодняшнего дня были доступны широким массам.