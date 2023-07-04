Медицинский туризм развивают в Казахстане

«В прошлом году было более пяти тысяч туристов. В этом году мы еще не можем сказать сколько точно, но мы уже видим рост по сравнению с прошедшим полугодием. На нас также влияет все, что происходит в мире. И если до этого какие-то страны были более популярны, чем мы, то сейчас на арену Казахстан выходит, он на передовом фланге», – заявила президент Казахстанской Ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец.