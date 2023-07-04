Медицинский туризм развивают в Казахстане
В Казахстане развивается медицинский туризм. С начала года лечиться в республику приехали три тысячи человек. Это вдвое больше, чем годом ранее. Какие направления интересны иностранным пациентам, рассказал корреспондент «МИР 24» Алена Грачева.
Научный кардиохирургический центр – медицинская достопримечательность Казахстана. Ради операции в нем туристы со всего мира преодолевают тысячи километров.
«Оборудование у нас каждые десять лет обновляется, и это позволяет нам проводить такие операции на высоком уровне. Мы проводили мастер-классы для специалистов уже из дальнего зарубежья. Это была западная Европа, Скандинавия и даже США», – рассказал директор департамента кардиологии в национальном научном кардиохирургическом центре Мурат Мукаров.
Одна из процедур – имплантация левого желудочка сердца с беспроводной поддержкой. Операция сложная. Замена желудочка на искусственный позволит органу функционировать полноценно. Более того, пациентам не придется ждать донорское сердце. Чтобы сделать операцию в Казахстане, иностранцы покупают специальные медпутевки. В них входят выбор клиники и врача, онлайн-консультация по анализам, трансфер и оформление в гостинице. Если операция несложная, пациенту проведут экскурсии по городу и познакомят с местными традициями.
«В прошлом году было более пяти тысяч туристов. В этом году мы еще не можем сказать сколько точно, но мы уже видим рост по сравнению с прошедшим полугодием. На нас также влияет все, что происходит в мире. И если до этого какие-то страны были более популярны, чем мы, то сейчас на арену Казахстан выходит, он на передовом фланге», – заявила президент Казахстанской Ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец.
Посмотреть Казахстан и получить квалифицированную медпомощь едут пациенты из Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Турции и Ирана. Большую часть путевок покупают граждане России.
«Особенно это касается приграничных регионов. Например, когда мы говорим про Новосибирскую область, когда можно прибыть в Республику Казахстан буквально на своей собственной машине, что, конечно, укрепляет такое сотрудничество», – отметил президент Ассоциации медицинского туризма в Российской Федерации Евгений Чернышев.
Самые популярные направления медицинского туризма – нейро- и кардиохирургия, перинатальная медицина, нейрология и стоматология.
Лечатся за рубежом и казахстанцы. Чаще всего выбирают Россию. Едут в Москву и Новосибирск.