Занзибар повышает туристический налог для туристов

Власти Занзибара приняли решение повысить ставку туристического сбора с иностранных путешественников. Об этом порталу TourDom.ru рассказали представители принимающих компаний, работающих на острове.

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В частности, уже с этого месяца размер налога не фиксированный, а рассчитывается исходя из звездности гостиницы, в которой остановился турист. Раньше путешественники платили по 1 доллару с человека за каждую ночь проживания, теперь ставка определяется категорией объекта.

Так, гости, живущие в отеле 4–5*, будут вынуждены отдавать 5 долларов с человека в сутки, в 2–3* – 4 доллара, в средствах размещения с одной звездой и апартаментах – 2 доллара.

«В общем, подорожание существенное. Например, семья из трех человек, приехавшая в “пятерку” на Занзибар на 10 ночей, только в качестве налога дополнительно заплатит 150 долларов, тогда как прежде налог бы составил всего 30 долларов», – пояснили в принимающей компании.