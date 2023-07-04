Раскрыта стоимость самого дорогого билета из России за границу

Аналитики travel-cервиса «Купибилет» раскрыли цену самого дорого авиабилета из России за рубеж в июне 2023 года. Результатами исследования специалисты поделились с РИА Новости.

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Так, директор компании по ценообразованию и аналитике Яна Белоусова отметила, что наиболее дорогим стал билет по маршруту Москва — Доха, его стоимость достигла 341 тысячи рублей в одну сторону. За самый дорогой рейс из российской столицы в Дубай путешественникам пришлось заплатить 337,6 тысячи рублей, на Пхукет — 337,6 тысячи рублей.

По словам эксперта, в настоящее время цены на авиабилеты туда-обратно вернулись к общим средним показателям за месяц: по стране — около 8 тысяч рублей, за границу — примерно 22 тысячи рублей.

Более того, стало известно, что наиболее популярными среди россиян заграничными направлениями остались Турция и государства ближнего зарубежья, в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Белоруссия. В топ-10 также попали ОАЭ и Китай.