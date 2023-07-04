Названы лучшие горнолыжные курорты для летнего отдыха

Красная Поляна и "Роза Хутор" — лучшие горнолыжные курорты, куда можно поехать летом. Об этом заявил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По словам эксперта, Красная Поляна и "Роза Хутор" — это самые развитые курорты в стране на данный момент. Также летом туристы могут поехать в Приэльбрусье. Сейчас, как рассказал Илья Уманский, успешно развиваются курорты Архыза, однако там ограничен номерной фонд.

Кроме того, руководитель комитета по внутреннему туризму предложил рассмотреть горнолыжные курорты в Подмосковье и Ленинградской области.