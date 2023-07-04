Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

Журналисты Glamour перечислили шесть вещей, которые не следует надевать в аэропорт. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.

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В первую очередь читателям порекомендовали избегать оверсайз-одежду вопреки ее комфортабельности, поскольку туристов в подобных нарядах, как правило, дольше досматривают на контроле. По этой же причине неподходящими назвали обувь с металлическими деталями, платформой и шнурками. Вместо этого лучше отдать предпочтение лоферами, балеткам и слипонам.

Среди прочего автор публикации советует избегать множества аксессуаров и заколок для волос, так как металлоискатели реагируют на упомянутые изделия.

«Вы потратите множество времени, потому что привлечете внимание службы безопасности. Избегайте также штанов с несколькими карманами — вы точно забудете вынуть мелочь или зажигалку», — говорится в тексте.