Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей
Журналисты Glamour перечислили шесть вещей, которые не следует надевать в аэропорт. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.
В первую очередь читателям порекомендовали избегать оверсайз-одежду вопреки ее комфортабельности, поскольку туристов в подобных нарядах, как правило, дольше досматривают на контроле. По этой же причине неподходящими назвали обувь с металлическими деталями, платформой и шнурками. Вместо этого лучше отдать предпочтение лоферами, балеткам и слипонам.
Среди прочего автор публикации советует избегать множества аксессуаров и заколок для волос, так как металлоискатели реагируют на упомянутые изделия.
«Вы потратите множество времени, потому что привлечете внимание службы безопасности. Избегайте также штанов с несколькими карманами — вы точно забудете вынуть мелочь или зажигалку», — говорится в тексте.
В заключение путешественников призвали отказаться от тяжелого парфюма, поскольку из-за него могут развиться головные боли. «Лучше возьмите маленькие духи и воспользуйтесь ими после посадки», — заключил модный редактор.