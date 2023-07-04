Туроператоры рассказали, когда могут подешеветь путевки в Турцию

Средний ценник на отдых в Турции увеличился на 70–90% по сравнению с доковидными годами, из-за чего приток туристов из РФ сократился на треть. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Разбираемся, с чем связан рост стоимости путевок и стоит ли ждать скидок в ближайшее время.

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Цены выше – туристов меньше

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Нынешним летом средняя стоимость поездки в Турцию примерно на 10 ночей составила 100–115 тысяч рублей за одного человека. В 2019 году, когда объем турпотока из России на местные курорты составил рекордные семь миллионов человек, цена колебалась в районе 50–60 тысяч, рассказали в АТОР.

На рост стоимости повлияло подорожание авиаперевозок и проживания, а также рост курса евро, отметили в компании Coral Travel. Из-за высоких цен путешественники, которые раньше выбирали это направление как место для недорогого отдыха, перестали его рассматривать, отметили в АТОР.

"На текущий момент проданный объем туров в Турцию на лето 2023 года на 36% меньше по сравнению с летом 2019 года", – привели в АТОР данные туроператора Fun&Sun.

Компания "1 001 Тур" демонстрирует почти те же цифры – спрос упал примерно на 40%. При этом организованный турпоток сократился именно в Анталье и на Эгейском побережье. Это регионы, на пляжи которых приходится 95% летних продаж туроператоров, отметили в АТОР.

Кроме того, по данным Fun&Sun, Турция перестает быть семейным курортом: доля отдыхающих с одним ребенком упала с 27 до 25%, а с двумя детьми – с 15 до 12%. Количество пар при этом хоть и немного, но все же увеличилось – с 25 до 28%. Эти цифры также указывают на "вымывание" бюджетной семейной аудитории с турецких курортов, констатируют в АТОР.

При этом наметился тренд, по которому те, кто все же едут в Турцию, готовы доплачивать за более комфортный отель и дополнительные услуги. Если спрос на трех- и четырехзвездочные гостиницы слегка упал, то на пятизвездочные немного вырос, заключили в Coral Travel.

Подождать до осени?

Сильное влияние на стоимость отдыха в Турции оказали общий рост цен внутри этой страны и политическая обстановка на фоне прошедших там выборов президента. Однако основной фактор падения популярности – сокращение чартерных рейсов, рассказала Москве 24 коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко.

"Из-за санкций многие авиакомпании не летают за пределы России. А те, кто может это делать, пересматривают свои тарифы. Все это особенно сильно отразилось на среднем и бюджетном вариантах отдыха и, соответственно, на туристическом спросе", – объяснила эксперт.

Путешественникам сложно принять психологически, что отдых в Турции – это теперь дорого. И путевка, которая раньше стоила 150 тысяч рублей, сейчас стоит 350 тысяч, – Анна Ткаченко, коммерческий директор туроператора Resort Holiday

По словам эксперта, даже несмотря на низкий спрос, в ближайшие два-три месяца понижения цен на путевки в Турцию ждать не стоит. Отельеры откорректируют стоимость только в середине октября, когда закончится бархатный сезон, пояснила Ткаченко.

"Пока сложно прогнозировать, насколько снизятся цены, все будет зависеть от количества рейсов. Но однозначно с ноября по март путевки станут более доступными", – добавила специалист.

Генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова тоже подтвердила пониженный спрос на отдых в Турции.

"Сейчас можно забронировать практически любую гостиницу, как эконом, так и уровня люкс. В прошлые годы такого не отмечалось – все было заполнено на 100%", – рассказала эксперт Москве 24.

Я бы не стала зарекаться, что ситуация не изменится. Подобную картину мы наблюдали весной: на майские праздники стоимость туров была высокой, а спрос минимальным. Затем цены были значительно откорректированы, и сразу же у клиентов возник интерес. Так что, возможно, стоимость опять просядет, – Светлана Калашникова, генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел".

Кроме того, в этом году у туроператоров снова появились горящие туры с вылетом в ближайшие два дня. При желании турист может найти такие предложения и сэкономить, добавила Калашникова.

Сейчас стоимость недельного тура в трехзвездочном отеле достигает 70–80 тысяч рублей с человека. В цену входит интернет, шезлонги и минимальный сервис. Об этом Москве 24 рассказала директор турагентства "Тур-Коктейль" Юлия Нованова.

"Цена за размещение в отеле "пять звезд" доходит до 150 тысяч с человека. В стоимость включены авиаперелет, проживание, трансфер, страховка и питание", – отметила эксперт.

По ее мнению, чуть дешевле отдых в Турции станет с конца сентября, поэтому туристы уже сейчас интересуются путевками на осень. "Однако из-за нестабильной геополитической ситуации путешественники не готовы приобретать их. Глубина бронирования – одна-три недели", – отметила Нованова.