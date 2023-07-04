Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым из-за пробок

Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым в связи с образовавшимися на подъезде к полуострову пробками. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

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Трудности с движением в районе Крымского моста со стороны Краснодарского края начались 29 июня. Ко 2 июля длина пробки достигла семи километров, а уже 3 июля — 13 километров. В настоящее время длину затора удалось сократить, однако движение по-прежнему затруднено.

«Аннуляций путевок нет», — отметила Ломидзе на конференции АТОР по сельскому туризму регионов СКФО в Каспийске.