Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым из-за пробок
Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым в связи с образовавшимися на подъезде к полуострову пробками. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.
Трудности с движением в районе Крымского моста со стороны Краснодарского края начались 29 июня. Ко 2 июля длина пробки достигла семи километров, а уже 3 июля — 13 километров. В настоящее время длину затора удалось сократить, однако движение по-прежнему затруднено.
«Аннуляций путевок нет», — отметила Ломидзе на конференции АТОР по сельскому туризму регионов СКФО в Каспийске.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский ранее заявил «Парламентской газете», что отели не будут принимать санкций в отношении путешественников, которые не успели прибыть к назначенному сроку из-за пробки на Крымском мосту, а потерянные средства будут возвращены.