Туристка устроила истерику из-за воображаемого пассажира самолета: видео
Женщина увидела на борту самолета воображаемого пассажира и устроила истерику. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines, который летел из Далласа в Форт-Уэрт. Женщина начала ходить по проходу между креслами и кричать, что она сходит с ума. После этого она указала пальцем на конец самолета и произнесла, что человек, сидящий сзади, ненастоящий. Пассажирка пригрозила, что ее попутчики могут "умереть вместе с ними", но она не хочет этого делать, поэтому уходит.
Из-за произошедшего рейс задержали на три часа, однако американку не задержали. По словам других пассажиров, она прошла через службы безопасности после того, как все покинули самолет.
Ролик с участием женщины набрал около трех миллионов просмотров в интернете.