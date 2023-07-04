Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines, который летел из Далласа в Форт-Уэрт. Женщина начала ходить по проходу между креслами и кричать, что она сходит с ума. После этого она указала пальцем на конец самолета и произнесла, что человек, сидящий сзади, ненастоящий. Пассажирка пригрозила, что ее попутчики могут "умереть вместе с ними", но она не хочет этого делать, поэтому уходит.