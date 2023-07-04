АТОР: самые дешевые отели с all inclusive в России находятся в Крыму

АТОР: самые дешёвые отели с all inclusive в России находятся в Крыму. Например, номер на двоих взрослых и одного ребёнка в четырёхзвёздочном отеле «Ялта Интурист» стоит от 138 600 рублей, следует из данных туроператора «Алеан». Хотя на полуострове стало опаснее. А вот Геленджик в 2023 году смогут позволить себе немногие: там отели со «всё включено» оказались самыми дорогими в стране. Где ещё искать туры и отели с all inclusive?

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Что такое отели с all Inclusive

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All Inclusive («всё включено») означает, что человек платит отелю один раз и получает целый набор «плюшек», уже включённых в стоимость:

проживание;

питание и напитки (иногда доступные 24 часа в сутки);

лежаки на пляже и бассейн;

анимация и развлечения и проч.

Но количество услуг каждый отель определяет сам. И вот в этом кроется главное различие относительно молодого российского all Inclusive с турецким или кипрским. Россиян на эту концепцию подсадила именно Турция, потому что там самые выгодные условиях по сравнению с остальными курортами. Например, в Испании вас заставят платить за лежаки даже при «всё включено».

В последнее время в России набирает популярность опция «Ультра всё включено» (Ultra all Inclusive). Главное отличие от обычного all Inclusive — более дорогое и изысканное питание.

Где самые дешёвые all inclusive в России

В России отдых в отелях «всё включено» не дешёвый, отметила представитель туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Но сама по себе концепция позволяет избежать лишних, незапланированных трат уже во время самого путешествия.

«В организации этого отдыха особенно преуспели отельеры из Анапы, по крайней мере, в нашей компании отели этого региона самые востребованные», — привёл АТОР слова Макаровой.

Однако самые дешёвые отели с all Inclusive в России сейчас в Крыму. Тур на 8 ночей в трёхзвёздочный парк-отель «Романова» стоит от 93 150 рублей. Семья из трёх человек потратит от 138 600 рублей за 7 ночей в «Ялта Интуристе».

Некоторые крымские отели снизили цены на 20–50% к 2022 году, заметило турагентство Fun&Sun. В июле двухместный номер в отеле со «всё включено» стоит от 7000 до 10 000 рублей в сутки, сказали в «Дельфине».

Увы, и рисков в 2023 году стало больше. Ещё весной СМИ отмечали, что отдых в Крыму подешевел на 30–40% по сравнению с 2022 годом. Предполагают, что частично это связано с угрозой терактов. В начале июля там пытались совершить покушение на главу республики Сергея Аксёнова, а в июне кто-то, как сообщала Baza, подорвал ж/д полотно между Джанкоем и Керчью. В мае Крым массово атаковали беспилотники, а в октябре 2022-го был теракт на мосту через Керченский пролив.

«Всё включено» в Краснодарском крае

Больше всего отелей со «всё включено» в России — в Анапе. В первой половине 2023 года местные гостиницы получили втрое больше броней, чем за тот же период в 2022-м. Сочи тоже не отстаёт — там двукратный рост, а в Туапсе — на 70%. Данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В общем, центр отелей с концепцией «всё включено» у нас — это Краснодарский край. Плохо только одно: цены там подскочили на 10–30%, отметил АТОР. В среднем отдых на 10 дней в четырёхзвёздочном отеле с all inclusive в июле обойдётся семье из троих человек в 150 000–200 000 рублей. И это ещё без затрат на дорогу.

Особенно отличился в этом плане Геленджик: там сутки стоят 25 000 рублей, сообщили в «Мультитуре». Даже в Сочи бронь вдвое дешевле — 12 700 рублей. В Анапе в четырёхзвёздочных отелях цены начинаются от 11 000 рулей за ночь с питанием «все включено» и от 16 000 рублей с питанием «ультра все включено».