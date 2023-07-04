В Москве все чаще замечают туристов из стран Персидского залива

Наблюдатели обратили внимание, что на улицах столицы появилось немало отдыхающих из стран Персидского залива. «Гуляют по Никитской и Патриаршим. Сидят в White Rabbit. Активно фотографируют высотки. Ходят по ЦУМу с пакетами. Исключительно семьи и пары. Похоже, Москва воспринимается “заливцами” как место для семейного отдыха. Интересно, почему», – задались вопросом в телеграм-канале «Дубайский спецкор». Пост вызвал оживленную дискуссию, присоединились к ней и подписчики нашего канала «Крыша ТурДома». И довольно быстро один из читателей ответил на поставленный вопрос: «Во-первых, сейчас в Катаре, Эмиратах, Кувейте, Омане уже невыносимая жара. Поэтому локалы все разъезжаются путешествовать. И разъезжать они будут вплоть до октября, поэтому и в Европу еще поедут. Москва для них что-то новое, экзотика… Во-вторых, у них принято всегда семьей ездить отдыхать». А кто-то из подписчиков вспомнил историю двухлетней давности: «Это все началось в 2021 году. На Тверском бульваре в июле познакомился с семьей из Саудовской Аравии. Спросил у них, почему решили отдохнуть в Москве. Муж ответил, что хотел посмотреть на дожди».

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Между тем какого-то серьезного всплеска популярности Москвы и России со стороны туристов из стран Персидского залива участники рынка не замечают: ощущения могут быть одни – реальность несколько другой. По словам Артура Мурадяна, гендиректора компании Space Travel, активно продающей туры в Эмираты, объемы въездного туризма со стороны стран Залива сейчас не очень большие. «Какие-то туристы, безусловно, приезжают, есть заявки, расчеты, но процент далек от тех цифр, которые мы видели в 2019 году», – сказал TourDom.ru Артур Мурадян.

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Впрочем, некоторое оживление трудно не заметить и ему есть объяснения. «У нас со странами Залива кроме Саудовской Аравии присутствует авиасообщение. С ОАЭ очень обширная полетная программа, на втором месте после Турции. Безусловно, в летний период больше емкостей освобождено от блоков и как раз доступно туристам для путешествий в Россию. Плюс сейчас у нас сезон. И отсутствие визового барьера – это касается граждан стран Ближнего Востока», – отметил Артур Мурадян и добавил, что не стоит забывать и про опустившийся курс рубля, который делает выгодным путешествия в Россию.