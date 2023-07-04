ТурДом: россиянину отказали в посадке на рейс из Антальи

Журналисты TourDom.ru рассказали о неприятном эпизоде у многодетного семейства из Казани. В конце июня родители с тремя детьми хотели улететь домой из Антальи.

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Но в аэропорту главу семьи не пустили на борт по причине овербукинга. Это случай, когда авиабилетов продают больше, чем есть мест в самолете.

"Супруга с двумя детьми-школьниками и одним ребенком младшего возраста улетели, а главе семейства представители авиакомпании предложили сутки подождать следующий рейс в отеле", – рассказал изданию турагент, продавший путевку семье.

Отца же заселили в гостиницу, в которой он в результате провел несколько дней, так как ему не могли найти место в самолете.

Дело в том, что семью перезаписали на авиарейс меньшей вместимости. Это могло произойти из-за сокращения числа самолетов по причине просевшего спроса.

"Поскольку авиаперелет был в составе турпродукта, то все претензии следует адресовать туроператору, как в досудебном, так и в судебном порядке", – советует юрист Игорь Косицын.