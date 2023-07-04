ТурДом: россиянину отказали в посадке на рейс из Антальи
Журналисты TourDom.ru рассказали о неприятном эпизоде у многодетного семейства из Казани. В конце июня родители с тремя детьми хотели улететь домой из Антальи.
Но в аэропорту главу семьи не пустили на борт по причине овербукинга. Это случай, когда авиабилетов продают больше, чем есть мест в самолете.
"Супруга с двумя детьми-школьниками и одним ребенком младшего возраста улетели, а главе семейства представители авиакомпании предложили сутки подождать следующий рейс в отеле", – рассказал изданию турагент, продавший путевку семье.
Отца же заселили в гостиницу, в которой он в результате провел несколько дней, так как ему не могли найти место в самолете.
Дело в том, что семью перезаписали на авиарейс меньшей вместимости. Это могло произойти из-за сокращения числа самолетов по причине просевшего спроса.
"Поскольку авиаперелет был в составе турпродукта, то все претензии следует адресовать туроператору, как в досудебном, так и в судебном порядке", – советует юрист Игорь Косицын.
Ранее сообщалось, что цены на турпакеты в Турцию подскочили на 70-90% в сравнении с доковидными годами.