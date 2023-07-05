Задержки рейсов Turkish Airlines из Москвы в Анталью продолжаются

Задержки рейсов Turkish Airlines в Турцию продолжились и в среду. В московском аэропорту Внуково серьезно отстают от расписания как минимум 3 рейса авиакомпании в Анталью.

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В частности, самолет, выполняющий рейс TK 3739, повез пассажиров на популярный турецкий курорт на 13 часов позже времени, запланированного по графику. Из Внуково он должен был отправиться в 02:40, а вылетел в результате в 15:37.

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ТК 3733, который должен был покинуть Москву в 12:45, задержался на 5 с лишним часов, до 18:08. Время вылета на онлайн-табло аэропорта неоднократно менялось.

На 4,5 часа опоздал с отправлением в Анталью и ТК 3731: он был запланирован в ночь со вторника на среду, в 00:45, но по факту вылетел лишь в 05:16.

Есть и менее крупные задержки. Ночной рейс из Москвы в Бодрум был отложен на 2,5 часа: вместо 13:25 он вылетел лишь в 16:08. А в Даламан туристы улетели в 04:05, на 3 часа позже назначенного времени.

Руководитель юридической компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин напомнил, что авиабилет согласно ст. 786 ГК РФ и ст. 103 Воздушного кодекса, является подтверждением заключенного договора перевозки между пассажиром и авиакомпанией. Согласно Воздушному кодексу, именно перевозчик по умолчанию несет ответственность перед пассажиром самолета за просрочку его доставки в пункт назначения. Размер компенсации при этом зависит от того, на сколько опоздал рейс.

В случае же, когда билет был приобретен в составе турпакета, имеет значение причина задержки и по чьей вине она произошла. «Если перенос вылета связан с действиями туроператора, например в случае оптимизации им чартерной полетной программы, то претензии туриста должны быть адресованы туркомпании, – отметил Александр Байбородин. – Если же изменение времени отправления рейса связано с устранением технических неполадок самолета или метеоусловиями, ни перевозчик, ни туроператор ответственности не несут».