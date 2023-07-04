Прожившая 40 дней в Турции россиянка рассказала об отношении турков

Российская путешественница, которая прожила в Турции 40 дней, рассказала об истинном отношении местных к русским.

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Жительница Тюмени отправилась вместе с 4-летним ребенком в Турцию, а именно в Стамбул, Анталию и Бельдиби. Билеты, приобретенные весной, обошлись в 11 900 рублей на одного, передает 72.ru.

Она отметила, что в Анталии очень высокие цены на такси, а в Стамбуле в принципе все стоит дорого. В общей сложности она потратила 180 тысяч рублей вместе с трансфером и экскурсиями.