Последствия покалечившей пассажиров сильной турбулентности попали на видео

Семь человек покалечились из-за сильной турбулентности на рейсе Hawaiian Airlines из американского города Гонолулу (штат Гавайи) в австралийский Сидней. Последствия происшествия попали на видео, опубликованное ABS News.

Издание CNN Гонолулу днем в пятницу, 30 июня. По словам представителя авиакомпании, когда почти 11-часовой рейс приземлился в Сиднее, медицинский персонал аэропорта оказал помощь пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Сообщается, что три человека были отпущены после осмотра на месте происшествия, а еще четверых отправили в больницу на дальнейшее освидетельствование.