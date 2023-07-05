Где и за сколько отдыхают екатеринбуржцы этим летом

У екатеринбуржцев в разгаре летний сезон: те, кто не успел забронировать туры, билеты и места в отелях, спешно разбирают оставшееся. Между тем из-за падающего курса рубля многие задумались над тем, чтобы вместо отдыха за границей ознакомиться с российскими курортами. О том, какие отечественные и зарубежные направления в этом году популярны у свердловских туристов, – в материале «ФедералПресс».

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За границу к морю

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Царицей летнего сезона остается Турция, куда до пандемии коронавируса отправлялся каждый третий выездной турист из Екатеринбурга. Теперь возможности для отдыха скромнее: если пять лет назад из уральской столицы можно было напрямую добраться в 4–5 турецких городов, то сейчас без пересадки доступны только Стамбул и Аланья. К тому же спрос ограничивают гигантские цены: пакет может легко обойтись в полмиллиона рублей.

«Народ все равно будет туда летать, сколько бы это ни стоило», – говорит член правления Уральской ассоциации туризма (УАТ) Ольга Коршун.

Также из Екатеринбурга есть прямые рейсы в Египет, ОАЭ и Таиланд. Все эти страны пользуются популярностью, хотя на Пхукете сейчас не самый высокий сезон из-за сильных волн, говорит Коршун.

Из направлений, куда приходится лететь с пересадками, популярна Грузия. Ценник на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси «атомный», признает Коршун. Ситуацию несколько облегчит появление маршрутов из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси, но большинство туристов все же добираются на грузинские курорты через Владикавказ или Ереван.

Среди более экзотических вариантов продолжают бить рекорды Мальдивы. Есть интерес к израильским курортам на Красном море – их можно посетить, воспользовавшись рейсом Махачкала – Тель-Авив.

За границу не к морю

Екатеринбуржцы все чаще выбирают для отдыха Центральную Азию – прежде всего Киргизию с ее солоноватым озером Иссык-Куль. Хотя сезон там достаточно короткий, до середины сентября еще получится отдохнуть, рассказывает Коршун. Преимущества – красивые виды и возможность подышать воздухом, напоминающим морской, не разорившись окончательно.

Огромным спросом пользуется Узбекистан: заранее нужно бронировать билеты не только на самолеты, но и на поезда. Из Екатеринбурга можно улететь в Ташкент, Самарканд и Ургенч. Неожиданный вариант – Таджикистан: местные санатории готовы предоставить неплохое оздоровление за скромные деньги. Популярна Армения с озером Севан и познавательными экскурсиями.

Для состоятельных екатеринбуржцев, которые пока не попали под санкции Евросоюза, все еще доступен отдых в санаториях Венгрии. Но счастливым обладателям визы еще нужно туда добраться – Коршун предлагает варианты с пересадкой в Стамбуле или Ереване.

Отдых в России

Первое место среди российских курортов, конечно, занимает Сочи. Конкуренцию черноморскому побережью все сильнее составляет Северный Кавказ. По словам президента УАТ Михаила Мальцева, спрос на отдых в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии заметно превышает предложение. В результате билеты во Владикавказ приходится покупать сильно заранее. То же самое относится и к Дагестану: несмотря на достаточно высокие цены, интерес к нему разогрет, так что приехать в санаторий с бухты-барахты не получится.

Северо-западное направление не теряет популярности, и Санкт-Петербург по-прежнему входит в тройку популярнейших у свердловчан российских мест отдыха. Стремятся екатеринбуржцы и на балтийское побережье Калининградской области, а в этом году добавились относительно недорогие прямые рейсы в Петрозаводск. Екатеринбуржец, который вылетел туда в прошлую пятницу, рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что свободных мест в лайнере не было.