В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор
В туристической отрасли культурной столицы России грядут перемены. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о взимании с путешественников курортного сбора, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.
Теперь туристы должны будут платить налог за каждые сутки фактического проживания в гостинице. Сумма за ночь составит 100 рублей. Закон вступит в действие с 1 апреля 2024 года.
Напомним, изначально власти Петербурга хотели ввести курортный сбор с 1 августа текущего года. Однако по просьбе владельцев бизнесов они согласились скорректировать сроки.
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