В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

В туристической отрасли культурной столицы России грядут перемены. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о взимании с путешественников курортного сбора, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Теперь туристы должны будут платить налог за каждые сутки фактического проживания в гостинице. Сумма за ночь составит 100 рублей. Закон вступит в действие с 1 апреля 2024 года.

Напомним, изначально власти Петербурга хотели ввести курортный сбор с 1 августа текущего года. Однако по просьбе владельцев бизнесов они согласились скорректировать сроки.