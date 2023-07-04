Чего больше всего постояльцы боятся в гостиницах России

Журналисты "Известий" перечислили главные страхи и опасности путешественников в гостиницах и апартаментах на отдыхе.

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Многие туристы опасаются по поводу чистоты отелей, в которые собрались приехать. Распространенный страх путешественников состоит в том, что в стирку загружают полотенца для лица и ножные коврики, например. В интернете можно найти "страшные" рассказы, как туристки в чайниках кипятят нижнее белье.

Многие туристы возят с собой постельное белье и полотенца, чтобы не пользоваться чужими.

Но все такие придирчивые: люди считают, что все равно все пользуется общественным транспортом и ходят в кафе.

"График уборки номеров и смены спальных комплектов и полотенец оговорен в приказе Минкультуры России. Ежедневную уборку номеров следует проводить в любой гостинице независимо от звездности. В приютах экономкласса белье меняют один раз в пять дней, в двухзвездочных и трехзвездочных — раз в три дня"