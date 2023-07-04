Власти Бали ввели новый налог для туристов

Информация о введении нового сбора с путешественников, занимающихся подводным плаванием в водах островов Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган на Бали, спровоцировало волну возмущения в местных социальных сетях. Об этом пишет The Bali Sun.

Согласно информации издательства, теперь иностранцам придется платить 100 тысяч индонезийских рупий (6,5 доллара) с человека за дайвинг и снорклинг вблизи островов. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

Организаторы водных видов спорта выразили несогласие с введением дополнительного налога, поскольку ранее уже существовала плата в размере 25 тысяч рупий за посещение этих островов. Туроператоры опасаются, что повышение стоимости туристических пакетов может негативно повлиять на их бизнес.

Активисты обратились к властям. Они просят обсудить преимущества и последствия такого решения со всеми заинтересованными сторонами в сфере туризма.