Курорты Кубани попали в десятку подорожавших мест для летнего отдыха

Такие выводы сделали специалисты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

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Аналитики сравнили среднюю стоимость проживания в 2022-м и 2023 годах. Специалисты выяснили, что в десятке подорожавших мест оказались курорты Краснодарского края, пишет «Живая Кубань».

Хоста попала на третье место рейтинга, здесь отдых подорожал на 160 процентов. Джанхот оказался на шестом месте (на 140 процентов).

Девятое и десятое места заняли Прасковеевка и Шепси, здесь отдых стал дороже более чем на 100 процентов.

На первом месте оказался курорт Шерегеш в Кемеровской области. Средняя стоимость ночи выросла почти на 300 процентов.