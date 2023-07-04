Самый быстрый пассажирский поезд разогнался до 453 км/ч

Китайские железнодорожники достигли нового прорыва в разработке сверхскоростного поезда CR450.

© Ferra.ru

У него теперь есть все шансы стать самым быстрым регулярным пассажирским поездом в мире. Так, во время последних испытаний, два поезда на мосту через залив Мэйчжоу двигались навстречу друг другу со скоростью 453 км/ч.

Таким образом, их максимальная относительная скорость достигала 891 км/ч.

И хоть эта скорость всё ещё не установила абсолютный мировой рекорд, превзойдя 600 км/ч в Японии и 574 км/ч во Франции, она остаётся одной из самых высоких для регулярных поездов.

Отметим, что CR450 в целом предназначен для скорости 400 км/ч, что превышает текущую максимальную скорость в Китае, установленную на уровне 350 км/ч.