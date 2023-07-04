Аэропорт Внуково возобновил работу - Росавиация
Аэропорт Внуково возобновил работу, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«С 8:00 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что по техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 5:10. На запасные аэродромы ушли самолеты шести рейсов.
В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 4 июля была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в ТиНАО и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы, пострадавших нет.