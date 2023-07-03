Стоимость съёма жилья в Крыму упала до 3500 рублей

Вообще на полуострове, как выяснила у туристов «Вечерняя Москва», сейчас достаточно комфортно останавливаться: людей не особо много, а жильё не слишком дорогое. Журналисты разобрались, как можно доехать до Крыма, и где стоит остановиться. Как оказалось, почти везде путешественник будет чувствовать себя неплохо. Как доехать до Крыма Для начала стоит разобраться, как до полуострова в принципе можно добраться от Москвы. Всего есть три варианта: автомобиль, автобус и поезд. Машина. Поездка от Москвы до Крыма займёт около суток, если не считать остановок. На билеты тратиться не придётся, только на бензин. Но есть минусы: платные федеральные трассы и долгое время досмотра при въезде на Крымский мост. Поезд. Время в пути — 27 часов. Цена билетов варьируется от 5 000 до 25 000 рублей. Всё зависит от того, где вы хотите ехать: в плацкарте, в купе или в СВ. Чем комфортнее — тем дороже, но, пожалуй, из всех способов этот самый удобный. Автобус. Пользуется небольшим спросом, но зато можно поехать из разных центральных регионов России по прямому маршруту. Стоимость такой поездки составит от 4500 до 7500 рублей, а по времени путешествие займёт порядка 24 часов. Подводя итог, можно сказать, что самым оптимальным вариантом для поездки в Крым кажется поезд, однако придётся раскошелиться, если вы хотите катить с комфортом. Сколько стоит проживание в Крыму Как рассказала глава компании «Ялтинское экскурсионное бюро» Анастасия Груша, сейчас очень сильно упали цены на места размещения в отелях — на 45–50%. «Никогда такого не было, чтобы ночь в отеле «Ялта-Интурист» (4 звезды) стоила менее 10 000–14 000. Сейчас номер там можно снять за 7000 рублей», — говорит специалист. А в некоторых гостиницах стоимость размещения вообще упала до 3500 рублей. И это с завтраком! Даже аренда квартиры стоит недорого: тоже около 3500 рублей. Для Ялты или Феодосии это прямо совсем мало. Больше всего туристов сейчас находится в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории. При этом их не так много, как в прошлые годы: спрос на отдых в Крыму в последнее время снизился наполовину. Пробки у Крымского моста Впрочем, вполне возможно, что в ближайшее время цены в Крыму подскочат, а туристов станет гораздо больше. Судя по всему, россияне массово устремились на полуостров отдыхать: возле Крымского моста образовалась огромная пробка , которая не рассасывается уже несколько дней. Всё из-за долгих досмотров каждого авто, которые ввели после октябрьского теракта на мосту. Несмотря на то что количество проверяющих и их смен увеличили, пробка меньше не стала. Как сообщил вечером 3 июля глава крымского Минтранса Николай Лукашенко, затор к 20:00 разросся до 9 км, а среднее время ожидания проверки достигло 6 часов.