Туроператоры заявили об ажиотаже на автобусные поездки в Анапу

Туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на автобусные поездки из Москвы в Анапу
В Москве фиксируется ажиотажный спрос на автобусные поездки в Анапу, поскольку железнодорожные билеты по этому направлению раскупаются за считанные минуты, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
«Операторы, отправляющие автобусные туры в Анапу, фиксируют ажиотажный спрос на автобусные билеты из Москвы и обратно. Так, в компании «Мультитур» (на ее емкостях формируют автобусные туры и другие туроператоры) рассказали, что уже закончились билеты на ее автобусные рейсы в Анапу на 16 июля. При этом в дни за неделю до и неделю после 16 июля они пока есть, но темпы продаж быстрые. Как подчеркивают специалисты, ажиотаж связан с тем, что у многих уже забронированы гостиницы на Юге России, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейных вагонах практически нереально даже в 8:00 в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за одну-три минуты, в кассах приобрести билет также невозможно», - сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что ехать из Сочи в Анапу неудобно: такое путешествие занимает от семи до девяти часов, в зависимости от пробок.
«В этих условиях автобусная перевозка (22-24 часа от Москвы до Анапы) пользуется у туристов повышенным спросом. Тем более цены на них стартуют от 5 тыс. руб. за человека с багажом. Эксперты советуют туристам, которые собираются на отдых в Анапу, приобретать автобусные билеты уже сейчас: начавшийся ажиотаж может грозить скорым дефицитом и в этом сегменте», - подчеркнули в пресс-службе.