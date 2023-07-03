Туроператоры заявили об ажиотаже на автобусные поездки в Анапу

«Операторы, отправляющие автобусные туры в Анапу, фиксируют ажиотажный спрос на автобусные билеты из Москвы и обратно. Так, в компании «Мультитур» (на ее емкостях формируют автобусные туры и другие туроператоры) рассказали, что уже закончились билеты на ее автобусные рейсы в Анапу на 16 июля. При этом в дни за неделю до и неделю после 16 июля они пока есть, но темпы продаж быстрые. Как подчеркивают специалисты, ажиотаж связан с тем, что у многих уже забронированы гостиницы на Юге России, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейных вагонах практически нереально даже в 8:00 в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за одну-три минуты, в кассах приобрести билет также невозможно», - сказали в пресс-службе.