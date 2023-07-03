Россияне не отменяют туры в Крым из-за пробки на мосту
Россияне не отменяют ранее запланированные туры в Крым из-за образовавшейся на мосту на полуостров пробки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили представители туротрасли.
«Размеры пробки колеблются, и туристы считают, мы с ними находимся на связи, что задержка на три-пять часов не является критической, если вы в пути 25-30 часов. Неприятно, но не критично. Пока что пробка с точки зрения туристов не выходит за рамки каких-то дорожных неприятностей. Отмен туров пока нет», - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Об отсутствии отмен туров со стороны туристов заявили и в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Нет, пока туры в Крым не отменяются. В любом случае, мы, как туриндустрия, очень многие отели, готовы поддержать туристов в том плане, что даже вернуть какие-то дни, которые будут ими пропущены, не вводить санкции за более позднее прибытие и так далее», - заявила вице-президент РСТ Ольга Санаева.
В свою очередь отсутствие массовых отмен туров в Крым подтвердили в пресс-службе туроператора «Алеан».
«Есть единичные отмены коротких броней (на три-четыре дня) от жителей соседних регионов, кто планировал поездку на короткий срок. Также есть несколько отмен по комбинированным заездам, когда туристы планировали пожить сначала в Анапе, затем в Крыму. Но в связи с пробками продлили проживание в Анапе. Эти случаи носят единичный характер, а в целом по длительным бронированиям отмен нет», - сказали в пресс-службе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что туриндустрия готова пойти навстречу российским туристам задержавшимся из-за возникшей на мосту из Краснодарского края в Крым многокилометровой пробки.