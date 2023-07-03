Россияне не отменяют туры в Крым из-за пробки на мосту

«Есть единичные отмены коротких броней (на три-четыре дня) от жителей соседних регионов, кто планировал поездку на короткий срок. Также есть несколько отмен по комбинированным заездам, когда туристы планировали пожить сначала в Анапе, затем в Крыму. Но в связи с пробками продлили проживание в Анапе. Эти случаи носят единичный характер, а в целом по длительным бронированиям отмен нет», - сказали в пресс-службе.