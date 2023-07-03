Эксперт объяснил подоплеку задержек рейсов Turkish Airlines

Туристы, несмотря на значительные задержки рейсов Turkish Airlines, не изменили своего отношения к этой авиакомпании. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты: «Пара изменений в расписании никак не повлияет на популярность перевозчика».

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«Многие наши туристы, которые летали в последние годы рейсами других авиакомпаний, не сомневаются, они однозначно выбирают “Турецкие” с вылетом из Внуково, даже на фоне снизившегося качества. Интерес вызывает регулярка, но и чартерные рейсы тоже пользуются спросом», – говорит Андрей Воскобойников (Travel Management). «Этот вариант – один из лучших для перелета в Турцию», – согласна Наталья Вербицкая («Интурист на Таганке»).

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По мнению турагентств, перевозчик имеет ряд преимуществ. Среди них – горячее питание и напитки, что особенно важно для семейных туристов с детьми. В стоимость перелета входит провоз 20 кг багажа и ручной клади до 8 кг с нормальными габаритами. И наконец, перелет иностранной авиакомпанией многие туристы считают более статусным.

В то же время авиаэксперты напоминают: любой зарубежный борт, летающий в нашу страну, попадает в зону определенных рисков, если он ломается: «В России не имеют права делать ремонт: нет официально зарегистрированных зарубежных центров техобслуживания и сертифицированных запчастей». В частности, в прошлом году борт Turkish Airlines, выполняющий рейс из Стамбула в Москву, для устранения неисправности совершил незапланированную посадку в аэропорту Вильнюса. Если поломка происходит в России, иностранная авиакомпания привозит необходимые для ремонта детали и технических специалистов из-за рубежа.