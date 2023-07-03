Не успевшим в Крым туристам вернут деньги

Отели не будут принимать санкций в отношении путешественников, которые не успели прибыть к назначенному сроку из-за пробки на Крымском мосту, а потерянные средства будут возвращены. Об этом «Парламентской газете» 3 июля рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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Сезон в Крыму и без этого складывается достаточно напряженно, длительное ожидание стало дополнительной нагрузкой для туристов, считает Уманский. «Мы принимали все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых все-таки состоялся. Мы очень рассчитываем, что власти отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов», — сказал глава РСТ

О возможной проблеме туроператоры предупреждали власти заранее, а сейчас они уверены, что ее можно решить путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу, отметили в Российском союзе туриндустрии. Там призвали власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации.