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Названы самые популярные направления у россиян

Летом отдыхающие уже взяли билеты и решили, куда поехать отдыхать. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин составил список самых популярных курортов летом 2023 года. Об этом сообщает АТОР.

Названы самые популярные направления у россиян
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Сергей Ромашкин рассказал, что самым популярным местом отдыха является Краснодарский край. Абхазия находится на втором месте, а Крым - на третьем. В этом году в Крым отправилось меньше путешественников, но это не помешало курорту занять третье место в топе.

"Прирост объемов бронирования по Анапе по сравнению с прошлым годом превышает 10-15%, а спрос на Сочи примерно равен уровню прошлого года. Возможно, Анапа лучше продается, поскольку до нее ближе ехать", - отметил Ромашкин.

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