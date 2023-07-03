Названы самые популярные направления у россиян
Летом отдыхающие уже взяли билеты и решили, куда поехать отдыхать. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин составил список самых популярных курортов летом 2023 года. Об этом сообщает АТОР.
Сергей Ромашкин рассказал, что самым популярным местом отдыха является Краснодарский край. Абхазия находится на втором месте, а Крым - на третьем. В этом году в Крым отправилось меньше путешественников, но это не помешало курорту занять третье место в топе.
"Прирост объемов бронирования по Анапе по сравнению с прошлым годом превышает 10-15%, а спрос на Сочи примерно равен уровню прошлого года. Возможно, Анапа лучше продается, поскольку до нее ближе ехать", - отметил Ромашкин.
Ранее стало известно, что в Ужгороде пьяный военком избил жену солдата на улице.