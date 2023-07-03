Названы самые популярные направления у россиян

Летом отдыхающие уже взяли билеты и решили, куда поехать отдыхать. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин составил список самых популярных курортов летом 2023 года. Об этом сообщает АТОР .

Сергей Ромашкин рассказал, что самым популярным местом отдыха является Краснодарский край. Абхазия находится на втором месте, а Крым - на третьем. В этом году в Крым отправилось меньше путешественников, но это не помешало курорту занять третье место в топе.