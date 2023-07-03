Некоторые рейсы Turkish Airlines в Анталью выполняются с серьезной задержкой

Субботняя задержка рейса TK 3717 авиакомпании Turkish Airlines из Пулково в Анталью, которая произошла из-за поломки воздушного судна, запустила своего рода цепную реакцию. Мало того что Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines до сих пор не вылетел (время отправления переносилось уже четырежды, сейчас, согласно табло, – 15:05), так стали наблюдаться задержки и других рейсов главного турецкого перевозчика.

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В частности, откладывается рейс TK 3677, тоже из Петербурга в Анталью. Вылет боинга, который планировался в ночь на понедельник, перенесли в третий раз. Если верить табло, пассажиры отправятся в Турцию только во вторник в 22:55. Кроме того, сегодня стало известно о задержке еще одного рейса из Пулково – тоже в Анталью и тоже самолетом Turkish Airlines. Речь о TK 3671. Боинг должен был вылететь в ночь на понедельник, но отправился по назначению спустя несколько часов – в 11:24.

В других российских аэропортах ситуация с лайнерами Turkish Airlines более стабильная, но задержки также есть. Например, рейс TK 3731 отправился из Внуково в Анталью с 6-часовым опозданием, задержки еще трех ночных рейсов были не столь существенны, а вот пассажирам TK 3733 повезло меньше. Боинг должен был покинуть Москву в 12:45, но вылетит лишь в 22:20.