Некоторые рейсы Turkish Airlines в Анталью выполняются с серьезной задержкой

Субботняя задержка рейса TK 3717 авиакомпании Turkish Airlines из Пулково в Анталью, которая произошла из-за поломки воздушного судна, запустила своего рода цепную реакцию. Мало того что Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines до сих пор не вылетел (время отправления переносилось уже четырежды, сейчас, согласно табло, – 15:05), так стали наблюдаться задержки и других рейсов главного турецкого перевозчика.
В частности, откладывается рейс TK 3677, тоже из Петербурга в Анталью. Вылет боинга, который планировался в ночь на понедельник, перенесли в третий раз. Если верить табло, пассажиры отправятся в Турцию только во вторник в 22:55. Кроме того, сегодня стало известно о задержке еще одного рейса из Пулково – тоже в Анталью и тоже самолетом Turkish Airlines. Речь о TK 3671. Боинг должен был вылететь в ночь на понедельник, но отправился по назначению спустя несколько часов – в 11:24.
В других российских аэропортах ситуация с лайнерами Turkish Airlines более стабильная, но задержки также есть. Например, рейс TK 3731 отправился из Внуково в Анталью с 6-часовым опозданием, задержки еще трех ночных рейсов были не столь существенны, а вот пассажирам TK 3733 повезло меньше. Боинг должен был покинуть Москву в 12:45, но вылетит лишь в 22:20.
Но, конечно, в самой сложной ситуации оказались путешественники рейса TK 3717 из Пулково. Они ждут вылета уже почти двое суток. Вначале из Стамбула была доставлена необходимая деталь для сломавшегося самолета, однако оперативно починить лайнер не получилось, и пассажирам было объявлено, что их доставит в Турцию запасной борт. К счастью, как сообщили TourDom.ru представители туристических агентств, пассажиров разместили в отеле Hilton и предоставили двухразовое питание. Впрочем, это вряд ли сможет адекватно компенсировать потерянные дни отдыха на теплом побережье.